برشلونة يواجه ملقا من دون ميسي

يحل فريق برشلونة ضيفا على ملقا، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة (22:45) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويغب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تشكيلة البلوغرانا، لأسباب عائلية.

واختار إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية التالية للبلوغرانا، ضد ملقا:

1- الألماني تير شتيغن

3- جيرارد بيكيه

4- الكرواتي إيفان راكيتيش

5- سيرجيو بوسكيتس

9- الأوروغوياني لويس سواريز

11- الفرنسي عثمان ديمبلي

14- البرازيلي فيليبي كوتينيو

15- البرازيلي باولينيو

18- جوردي آلبا

20- سيرجيو روبيرتو

23- الفرنسي صاموئيل أومتيتي.

بينما سيبدأ خوسي غونزاليس، المدير الفني لفريق ملقا، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه العملاق الكتالوني:

المصدر: "twitter/malagacf/fcbarcelona"

نايف الكوردي