شاهد.. رونالدو ينقذ ريال مدريد من كمين إيبار

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق ريال مدريد إلى الفوز على مضيفه إيبار (2-1) في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، وذلك في المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النجم كريستيانو رونالدو باب التسجيل للميرنيجي، في الدقيقة 34، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى القريبة، بعد تمريرة رائعة من زميله صانع ألعاب الفريق الكرواتي لوكا مودريتش.

وأدرك المدافع إيفان راميس التعادل لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 50، بتسديدة رأسية على يسار الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، بعد ضربة ركنية من الجهة اليسرى.

وعاد النجم رونالدو، في الدقيقة 84، واقتنص هدف الفوز للفريق الملكي، بتسديدة رأسية قوية من مسافة قصيرة، بعد تمريرة عرضية من زميله الظهير الأيمن دانيال كارفاخال.

ورفع "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 18 هدفا، وانفرد بالمركز الثالث في قائمة هدافي الليغا، حتى الآن، مقلصا الفارق إلى هدفين بينه وبين صاحب المركز الثاني الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بينما يتصدر القائمة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، برصيد 24 هدفا.

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وعزز ريال مدريد موقعه في المركز الثالث، على سلم ترتيب الدوري، برصيد 57 نقطة، بينما توقف رصيد إيبار عند 39 نقطة، ويحتل المرتبة الثامنة، حتى الآن، في جدول ترتيب الليغا.

المصدر: RT

نايف الكوردي