ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة في مباراته ضد إيبار
Reuters Vincent West
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تلقى الفرنسي رافائيل فاران مدافع فريق ريال مدريد إصابة في الرأس خلال مباراته ضد مضيفه إيبار، اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأبعد رافائيل فاران كرة بالرأس إثر ضربة ركنية من الجهة اليمنى، قبل أن يصطدم به أحد لاعبي إيبار، وتلقى اللاعبان العلاج في الملعب.
وخرج رافائيل فاران من الملعب، بعد دقائق من الواقعة متأثرا بالإصابة، ودخل بدلا منه المدافع ناتشو فرنانديز، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.
المصدر: RT
نايف الكوردي
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