شاهد.. رونالدو يبتكر مراوغة استثنائية!

تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل لافت خلال اللقاء الذي جمع فريقه ريال مدريد بإيبار أمس، في الجولة الـ28 من الليغا، وأحرز الدون ثنائية قاده بها الميرينغي للفوز (2-1).

ولم يكتف "صاروخ ماديرا" بالتسجيل فقط، بل قدم لقطة فنية رائعة، حينما راوغ مدافع إيبار إنايتز أربيلا بطريقة مبتكرة، إذ هيأ الكرة بظهره ليتجاوز مدافع الخصم في مشهد نال إعجاب الجماهير التي احتشدت في المدرجات لمشاهدة المباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 57 نقطة في المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، ويبتعد بفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر، فيما رفع رونالدو رصيده التهديفي إلى 18 هدفا، ويتخلف بفارق 6 أهداف عن غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي متصدر قائمة الهدافين بـ24 هدفا.

إقرأ المزيد

المصدر: يوتيوب

عمر بيكضاض