فيديو.. ريبيري يسجل هدفين رائعين في في مرمى هامبورغ
Reuters Michael Dalder
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jyok
أحرز الفرنسي فرانك ريبيري هدفين رائعين لفريق بايرن ميونيخ في مرمى ضيفه هامبورغ في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 26 من الدوري الألماني لكرة القدم.
وسجل فرانك ريبيري هدف التقدم للعملاق البافاري مبكرا، في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية، عندما أرسل الكرة في الشباك الخالية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد مراوغته لحارس مرمى الخصم.
وعاد فرانك ريبيري، عند الدقيقة 81، ووقع على الهدف الخصي الثاني له والخامس لأصحاب الأرض، بمجهود فردي رائع.
المصدر: "goaltime"
نايف الكوردي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)