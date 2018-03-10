شارابوفا تنفصل عن مدربها

قررت النجمة الروسية ماريا شارابوفا الانفصال عن مدربها سفين غروينفيلد، بعد يومين من خروجها من الدور الأول لبطولة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس.

وقالت الحسناء الروسية التي ودعت الخميس الماضي "إنديان ويلز" إثر خسارتها أمام اليابانية نعومي أوساكا (6-4، 6-4): "بعد شراكة ناجحة وعصيبة استمرت 4 سنوات أود أن أشكر سفين على إخلاصه الرائع وعمله النزيه والأهم من ذلك صداقتنا التي ستدوم بعيدا عن العلاقة المهنية.. لقد كنت محظوظة بالعمل معه".

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من جهته قال غروينفيلد إن شارابوفا كانت أكثر اللاعبات المجتهدات والمحترفات اللاتي تعامل معهن.

وعانت شارابوفا المصنفة أولى عالميا سابقا في رابطة لاعبات التنس المحترفات والفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، لكي تستعيد مستواها المعهود بعد عقوبة إيقافها لمدة 15 شهرا إثر ثبوت تناولها مادة "ميلدونيوم" المحظورة على الرياضيين.

ومنذ عودتها من الإيقاف في أبريل 2017، لم تحقق النجمة الروسية نتائج ترضي طموحاتها وطموحات عشاقها.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض