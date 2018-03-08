شارابوفا تودع مبكرا بطولة "إنديان ويلز"
Sputnik Anton Denisov
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ودعت النجمة الروسية ماريا شارابوفا مبكرا بطولة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس، إثر خسارتها اليوم في الدور الأول أمام اليابانية نعومي أوساكا.
وجاءت خسارة شارابوفا، التي سبق لها التتويج بلقب البطولة في مناسبتين (2006 و2013)، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (6-4 و6-4).
.@Naomi_Osaka_ downs Sharapova, 6-4, 6-4!— WTA (@WTA) 8 марта 2018 г.
Advances to @BNPPARIBASOPEN second round! pic.twitter.com/gMJ9phYuvd
وتقابل أوساكا في الدور الثاني لبطولة "إنديان ويلز" البالغ مجموع جوائزها قرابة 8 ملايين دولار، البولندية أنيشكا رادفانسكا المصنفة الـ31، التي أعفيت من خوض منافسات الدور الأول.
With her back against the wall, @MariaSharapova nails the backhand winner! #BNPPO18pic.twitter.com/qqp0kSOgIN— WTA (@WTA) 8 марта 2018 г.
المصدر: تاس
عمر بيكضاض
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