شاهد.. صور رائعة من الأقمار الاصطناعية لملاعب مونديال روسيا

نشرت وكالة رابتلي الروسية مقطع فيديو يظهر صورا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية للملاعب التي تستضيف مباريات بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وعلى بعد 3 أشهر من انطلاق البطولة نشرت الوكالة الروسية صورا رائعة للملاعب الـ12 التي ستكون مسرحا لمباريات مونديال 2018.

وتقام مباريات البطولة وعددها 64، في الفترة من 14 يونيو ولغاية 15 يوليو على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية هي موسكو، بطرسبورغ، قازان، نيجني نوفغورود، سارانسك، كالينينغراد، فولغوغراد، يكاترينبورغ، سمارا، سوتشي وروستوف على نهر الدون.

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المصدر: رابتلي

عمر بيكضاض