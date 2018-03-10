إطلاق الأغنية الرسمية لمونديال روسيا على "يوتيوب"

نشر المغني الأمريكي الشهير جيسون ديرولو على صفحته الرسمية في موقع "يوتيوب" أغنيته الجديدة "Colors" (الألوان) التي ستكون الأغنية الرسمية لمونديال روسيا 2018.

وذكرت صحيفة "The Sun" البريطانية أن المغني الأمريكي نشر هذه الأغنية قبل أسبوع واحد من طرحها للبيع في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأغنية ستصدر بشكل رسمي في الـ16 من مارس الجاري.

وسيؤدي ديرولو أغنية "Colors" خلال حفل افتتاح بطولة كأس العالم في الـ14 من يونيو على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.

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وتعد الأغنية بمثابة الصيحة لاستنفار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لاحتضان "الألوان"، وهو المفهوم الذي يمتد وراء ألوان أعلام الدول المشاركة.

يذكر أن 11 مدينة روسية تستضيف بطولة كأس العالم التي تستمر حتى 15 يوليو.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض