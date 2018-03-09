النقل الروسية تشرع في مراقبة أسعار الرحلات بين مدن المونديال

أكدت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أنها ستشرع بمراقبة أسعار تذاكر الرحلات الجوية بين المدن الـ11 المستضيفة لبطولة كأس العالم روسيا 2018 اعتبارا من الـ10 من الشهر الجاري.

وتهدف هذه المراقبة لمنع الزيادة غير المبررة على الرسوم الجمركية على الرحلات الجوية بين المدن بالإضافة لمراقبة يومية لرسوم نقل الركاب.

إقرأ المزيد

ووفقا للوكالة فقد تم تكليف الوكالات الإقليمية المحلية بمراقبة الأسعار والخدمات التي ستقدم للضيوف والمشاركين في مونديال 2018، إضافة إلى ضمان وتوفير الأمن داخل المطارات والإبلاغ عن الشركات المخالفة.

إقرأ المزيد

وتقام مباريات كأس العالم وعددها 64، في الفترة من 14 يونيو ولغاية 15 يوليو على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية هي موسكو، بطرسبورغ، قازان، نيجني نوفغورود، سارانسك، كالينينغراد، فولغوغراد، يكاترينبورغ، سمارا، سوتشي وروستوف على نهر الدون.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض