فيديو.. ريد بول يفاجئ بوروسيا دورتموند في "يوروبا ليغ"

فجر فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي مفاجأة كبيرة بفوزه على بوروسيا دورتموند الألماني (2-1)، في عقر داره، اليوم الخميس، ضمن ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويدين الفريق النمساوي بالفضل الكبير في انتصاره للاعب خط وسطه النرويجي فالون بيريشا، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (49 من ضربة جزاء، 56).

بينما سجل الألماني أندريه شورله هدف أصحاب الأرض اليتيم، عند الدقيقة 63 من عمر المباراة.