ميسي يقترب من معادلة رقم "الجوهرة السوداء"

واصل الهداف التاريخي لنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي هوايته في تحطيم الأرقام، وحقق إنجازا تاريخيا جديدا الأحد الماضي، بعدما وصل للهدف رقم الـ600 في مسيرته الاحترافية.

ونشرت صحيفة "لانس" البرازيلية، تقريرا تطرقت فيه لإمكانية مواصلة البرغوث معدله التهديفي المميز، والوصول لعدد أهداف الأسطورة بيليه، الذي سجل 767 هدفا خلال 835 مباراة خاضها طوال مسيرته.

ويحتاج ميسي إلى تسجيل 167 هدفا لمعادلة رقم "الجوهرة السوداء"، وهو ما قد يحدث بعدما جدد النجم الأرجنتيني عقده مؤخرا مع النادي الكتالوني حتى العام 2021.

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وذكرت الصحيفة أن بإمكان ميسي الوصول لرقم بيليه، خلال المواسم الثلاثة المقبلة، حيث إذا تم جمع أهدافه مع برشلونة، بالإضافة لأهدافه مع الأرجنتين، فلن يكون من الصعب عليه تسجيل 57 هدفا في الموسم الواحد.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض