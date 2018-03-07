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حارس مرمى محتال يطالب "بطرد الحكم" (فيديو)

الرياضة

حارس مرمى محتال يطالب
@Teradeportes/Twiiter.com
حارس مرمى متحايل يطالب "بطرد الحكم" (فيديو)
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شهدت مواجهة نادي إلناسيونال الإكوادوري ومضيفه سان خوسيه البوليفي في إياب الدور الأول لمسابقة كوبا سود أمريكانا لكرة القدم، لقطة طريفة، كان بطلها حارس الضيوف يوهان باديلا.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه باديلا، لكن الأخير لم يكترث لقرار الحكم وتظاهر بعدم رؤيته ليصطدم به ويسقط بعد ذلك على الأرض بطريقة كوميدية. وبدا باديلا وكأنه يطالب بطرد حكم اللقاء في مشهد طريف.

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليحجز  إلناسيونال بطاقة العبور إلى الدور المقبل، بعدما استفاد من فوزه ذهابا (3-2).

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المصدر: .eurosport.ru

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