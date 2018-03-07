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ليستر سيتي يوضح ما يحيط باعتزال محرز

الرياضة

ليستر سيتي يوضح ما يحيط باعتزال محرز
Reuters
ليستر سيتي يوضح حقيقة اعتزال محرز
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نفى نادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اعتزال نجمه الجزائري رياض محرز.

وذكر النادي أن الحساب الرسمي للدولي الجزائري على فيسبوك تمت قرصنته، واللاعب لم يعتزل عالم كرة القدم.

ونُشرت أمس تغريدة مثيرة على حساب محرز الرسمي، جاء فيها: "بعد التشاور مع العديد من الأطباء، اتخذت قرارا بالبقاء بعيدا عن كرة القدم.. مسيرتي كلاعب كرة قدم انتهت.. أريد أن أشكر الجميع على اللطف والدعم الذي أظهروه لي في هذه المدينة (ليستر)، ستكونون دائما في قلبي".

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وأثارت هذه الرسالة الكثير من الجدل بين مشجعي ليستر والمنتخب الجزائري، خاصة وأن اللاعب استعاد هذا الموسم مستواه المعهود، وتألق بشكل لافت الأسبوع الماضي عندما سجل هدف التعادل لفريقه أمام بورنموث، في الوقت القاتل، ضمن منافسات المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر:وكالات

عمر بيكضاض

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