محرز الجزائري يعتزل كرة القدم لأسباب صحية!

نشر النجم الجزائري رياض محرز تغريدة على صفحته الرسيمة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن فيها اعتزاله كرة القدم نهائيا لأسباب صحية.

وكتب محرز: "بعد التشاور مع العديد من الأطباء، اتخذت قرارا بالبقاء بعيدا عن كرة القدم.. مسيرتي كلاعب كرة قدم انتهت".



وتابع: "أريد أن أشكر الجميع على اللطف والدعم الذي أظهروه لي في هذه المدينة (ليستر)، ستكونون دائما في قلبي".

وتساءل البعض عما إذا كان محرز هو من كتب هذه التغريدة أم أن صفحته تعرضت للاختراق. ولم يصدر اللاعب أي بيان حتى الآن لتأكيد الخبر أو نفيه.

المصدر: صفحة محرز الرسيمة على فيسبوك

عمر بيكضاض