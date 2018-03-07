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هل ظُلم فيراتي في موقعة سان جيرمان والريال؟

الرياضة

هل ظُلم فيراتي في موقعة سان جيرمان والريال؟
Reuters
هل ظلم فيراتي في موقعة سان جيرمان والريال؟
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حسم الخبير التحكيمي في راديو "ماركا" الإسباني أندوخار أوليفر الجدل الذي أثاره طرد النجم الإيطالي ماركو فيراتي، في اللقاء الذي جمع أمس فريقه باريس سان جيرمان بضيفه ريال مدريد.

وقال أوليفر: "القرار الذي اتخذه الحكم الألماني فيليكس بريتش بحق فيراتي كان صحيحا، والإنذار الأول جاء بسبب التدخل القوي في كاسيمرو، والثاني كان لاحتجاج فيراتي على حكم المباراة ليقرر الأخير طرده".

وودع سان جيرمان مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، إثر خسارته أمام الريال في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-5).

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المصدر: وكالات

عمر بيكضاض

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