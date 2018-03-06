الملك سلمان يقدم هدية قيمة ونادرة للعراق

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن الملعب المقدم هدية من السعودية سيكون في العاصمة بغداد، وسيتسع لـ 100 ألف متفرج.

وأشار مدير المكتب حيدر حمادة في صفحته على "فيسبوك"، إلى أن الملعب "سيكون أشبه بمدينة رياضية متكاملة".

وكان ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، الذي أهدى ملعبا للعراق، قد أعرب، في اتصال هاتفي، أمس الاثنين، مع رئيس حيدر العبادي عن سروره بنجاح المباراة الودية بين منتخبي البلدين.

وتغلب المنتخب العراقي على ضيفه السعودي وديا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في 28 فبراير الماضي، وذلك في أول مباراة تقام بين المنتخبين منذ 39 عاما، في البصرة، بحضور 65 ألف متفرج.

المصدر: "alsumaria.tv"

نايف الكوردي