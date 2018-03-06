حفل افتتاح مونديال 2018 سوف يتميز عن جميع الاحتفالات السابقة

قال رئيس اللجنة الروسية المنظمة لمونديال روسيا 2018 أليكسي سوروكين، إن حفل افتتاح البطولة لن يكون كلاسيكيا.

وأدلى سوروكين بتصريحات لوسائل إعلام محلية أكد فيها أن حفل الافتتاح الذي سيقام في 14 يونيو المقبل على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو سيكون مختلفا عن افتتاح البطولات السابقة.

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وأضاف "لقد أعددنا دراسة متكاملة حول حفل الافتتاح وتم تقديمها للاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)، لكننا لن نكشف التفاصيل.. العمل جار حاليا، والافتتاح لن يحمل طابعا كلاسيكيا وسيكون مختلفا عما شاهدناه في البطولات السابقة في جنوب إفريقيا والبرازيل، ولن يكون مشابها لحفل افتتاح بطولة كأس القارات في سان بطرسبورغ".

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وتابع: "سيتم إجراء العديد من التغييرات على الحفل ليكون على مستوى عال".

وتستضيف روسيا بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها في الفترة من 14 يونيو ولغاية 15 يوليو.

المصدر: وكالات