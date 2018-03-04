تسورينكو ملكة لبطولة أكابولكو للتنس
حافظت الأوكرانية ليسيا تسورينكو ذات الـ28 عاما على لقب بطولة أكابولكو المكسيكية للتنس بتغلبها في المباراة النهائية على منافستها السويسرية شتيفاني فوغيل بمجموعتين لواحدة.
وكانت السويسرية فوغيل على بعد ثلاث نقاط فقط من حسم المباراة بمجموعتين متتاليتين، لكن تسورينكو انتفضت واستطاعت الوصول إلى شوط فاصل حسمته لصالحها، قبل أن تفوز بالمجموعة الفاصلة والمباراة بنتيجة 5-7 و7-6 و6-2 خلال أكثر من ثلاث ساعات.
Back to Back!@LTsurenko captures the @AbiertoTelcel title with a 5-7, 7-6(2), 6-2 win over Voegele! pic.twitter.com/JPs1x2L56m— WTA (@WTA) March 4, 2018
وقالت تسورينكو بعد إحرازها اللقب الرابع خلال مسيرتها الاحترافية: "هذه بطولة خاصة بالنسبة لي وشعور رائع أن أفوز باللقب هنا للمرة الثانية".
.@LTsurenko thanks the @AbiertoTelcel tournament and crowd after her title-winning run! #AMT2018pic.twitter.com/HW3SYZiIMj— WTA (@WTA) March 4, 2018
.@LTsurenko accepts the @AbiertoTelcel trophy and sombrero for the second consecutive year! pic.twitter.com/CkkbHHrx1v— WTA (@WTA) March 4, 2018
المصدر: sportbox.ru
أليكسي اسبر