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ديل بوترو يتوّج بلقب بطولة أكابولكو المكسيكية للتنس

الرياضة

ديل بوترو يتوّج بلقب بطولة أكابولكو المكسيكية للتنس
AFP PEDRO PARDO
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توّج الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو ذو الـ29 عاما بلقب بطولة أكابولكو المكسيكية للتنس، بتغلبه على الجنوب إفريقي كيفن أندرسون بمجموعتين نظيفتين في المباراة النهائية اليوم الأحد.

وتمكن ديل بوترو من حسم المباراة النهائية لمصلحته بمجموعين دون رد، بواقع 6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و40 دقيقة.

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وهذا الفوز هو السابع لديل بوترو المصنف تاسعا على أندرسون المصنف بدوره ثامنا دون أي هزيمة أمامه.

وبهذا اللقب رفع اللاعب الأرجنتيني عدد ألقابه خلال مسيرته الاحترافية إلى 21 لقبا، منها 17 على الملاعب الصلبة.

المصدر: sportbox.ru

أليكسي اسبر

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