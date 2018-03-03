الإسباني باوتيستا بطلا لدورة دبي

توج الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف 23 عالميا بطلا لدورة دبي الدولية للتنس بفوزه على الفرنسي لوكاس بويي 6-3 و6-4 في المباراة النهائية، اليوم السبت.

وهو أكبر لقب لباوتيستا في مسيرته إذ غالبا ما أحرز لقب دورات الـ 250 نقطة ليرفع رصيده إلى 8 ألقاب.

ولم ينجح بويي بالتالي في أن يصبح الفرنسي الثاني عشر الذي يدخل نادي اللاعبين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي منذ اعتماد هذا النظام عام 1973.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير