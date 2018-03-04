وصول شعلة الألعاب البارالمبية الشتوية غدا إلى إقليم كانغ وون في كوريا الجنوبية

تصل شعلة دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2018 التي تستضيفها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية إلى إقليم كانغ وون غدا الاثنين، وذلك بعد إيقادها في اليوم الثاني من مارس الجاري.

ومن المقرر أن تستمر رحلة الشعلة البارالمبية في سيئول طيلة اليوم، على أن تجوب إقليم كانغ وون في الفترة بين من 5 إلى الـ9 من مارس حيث ستقطع 39 كيلومترا وسيتبادل حملها 410 أشخاص.

وسيشارك لاعب الزلاجات الصدرية يون سونغ-بين الذي حصل على أول ذهبية أولمبية في تاريخ الزلاجات لكوريا الجنوبية في دورة الألعاب الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ، في رحلة انتقال الشعلة البارالمبية، وسيكون آخر الحاملين لها.

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ومن المقرر أن يتم إيقاد المرجل الخاص ببارالمبياد بيونغ تشانغ في 9 مارس ليضيء سماء بيونغ تشانغ طوال أيام الفعالية التي ستمتد لـ10 أيام حتى يوم 18 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالة يونهاب للأنباء

أليكسي اسبر