تعرف على الهدية التي قدمتها الحكومة الروسية لأبطال الأولمبياد

كرّم رئيس مجلس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف الرياضيين الروس الذين صعدوا على منصات التتويج خلال الأولمبياد الشتوي الذي استضافته مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وقدم مدفيديف لأبطال الأولمبياد الروس مفاتيح سيارات BMW من إنتاج مصنع مدينة كالينينغراد الروسية "أفتوتور"، حيث استلم أصحاب الميداليات الذهبية سيارات موديل X6، بينما استلم أصحاب الميداليات الفضية سيارات موديل X5، وأصحاب الميداليات البرونزية سيارات موديل X4.

واستلم كل لاعب من لاعبي المنتخب الروسي لهوكي الجليد الحائز على ذهبية المسابقة في الأولمبياد سيارة BMW موديل X6.

Боброва продаст подаренный BMW и часть средств пустит на благотворительность https://t.co/muSqaOKfrTpic.twitter.com/i1jjQprHe9 — Р-Спорт (@rsportru) February 28, 2018

Медведев вручил победителям и призёрам Олимпиады-2018 ключи от автомобилейhttps://t.co/jjJYChv2Dqpic.twitter.com/j6uUBvnyBR — Чемпионат (@championat) February 28, 2018

واستقبل بوتين أمس الأربعاء، في قصر الكرملين وسط العاصمة موسكو، الرياضيين الروس الذين صعدوا على منصات التتويج خلال أولمبياد بيونغ تشانغ، وقدم لهم أوسمة حكومية وهنأهم على إنجازهم وتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح، وأن يكونوا قدوة لجيل الشباب في البلاد.

За заслуги: российским призерам Олимпиады в Пхенчхане вручили госнаграды и автомобили https://t.co/IxVGIYvohrpic.twitter.com/qfcSbpUyDC — Р-Спорт (@rsportru) February 28, 2018

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وحلت روسيا، التي غاب الكثير من نجومها وشاركت تحت علم محايد في الأولمبياد بسبب قرار اللجنة الأولمبية الدولية تعليق عضوية روسيا بسبب اتهامات تتعلق بالمنشطات، حلت في المركز الثالث عشر على جدول ترتيب الميداليات، برصيد 17 ميدالية، منها ذهبيتان، و6 فضيات إضافة إلى 9 ميداليات برونزية.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر