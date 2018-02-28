بوتين يستقبل أبطال الأولمبياد الروس ويقلدهم أوسمة حكومية

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في قصر الكرملين، الرياضيين الروس الذين صعدوا على منصات التتويج خلال الأولمبياد الشتوي الذي استضافته مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وقلد بوتين 46 رياضيا روسيا أوسمة حكومية خلال الاحتفال الذي أقيم على شرفهم في قصر الكرملين وسط العاصمة الروسية.

وقال بوتين خلال الحفل:" أهنئكم على إنجازكم، لقد تحملتم ونافستم مقدمين أفضل ما لديكم وأظهرتم صفاتكم القتالية العالية خلال المنافسات، نعرف كم كانت صعبة على كل واحد منكم هذه الأولمبياد".

Путин: правовая поддержка спортсменов и борьба с допингом будут продолжены https://t.co/Oc5jN8wX8bpic.twitter.com/ne5STMnQAp — Р-Спорт (@rsportru) February 28, 2018

وقال بوتين إن الرياضيين الروس أظهروا خلال الأولمبياد أنه ممكن أن يؤخذ منهم كل شيء، إلا طبيعتهم.

وأضاف بوتين:" إنني متأكد، أنكم ستستمرون في تحقيق الميداليات والأرقام القياسية لتكونوا مثالا يحتذى به لملايين المواطنين الروس وخصوصا لجيل الشباب".

وأثناء الحفل قام نجم منتخب روسيا لهوكي الجليد المخضرم إيليا كوفالتشوك الذي أحرز الميدالية الذهبية الأولى بمسيرته في خامس أولمبياد يشارك فيه وذلك بعد تتويج منتخب روسيا بذهبية المسابقة، قام بدعوة بوتين لمباراة هوكي، وقبل الرئيس الدعوة برحابة صدر.

Путин принял приглашение Ильи Ковальчука сыграть в хоккей https://t.co/UKIevtWu11pic.twitter.com/7pIuz0IAKt — Р-Спорт (@rsportru) February 28, 2018

وحلت روسيا، التي غاب الكثير من نجومها وشاركت تحت علم محايد في الأولمبياد بسبب قرار اللجنة الأولمبية الدولية تعليق عضوية روسيا بسبب لاتهامات تتعلق بالمنشطات، حلت في المركز الثالث عشر على جدول ترتيب الميداليات، برصيد 17 ميدالية، منها ذهبيتان، و6 فضيات إضافة إلى 9 ميداليات برونزية.

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المصدر: تاس

أليكسي اسبر



















