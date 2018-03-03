نجاح العملية الجراحية للبرازيلي نيمار

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي عن نجاح العملية الجراحية التي أجريت لنجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، اليوم السبت.

وذكر باريس سان جيرمان في بيان رسمي نشره في موقعه على الإنترنت أن عملية التأهيل ستبدأ من الآن تحت إشراف كادر مختص من النادي الباريسي.

وسيخضع أغلى لاعب في العالم لفحوصات أخرى بعد قرابة ستة أسابيع ليتم على إثرها تحديد موعد عودته للتدريبات.

وكان الملحق الصحافي للاتحاد البرازيلي قد ذكر لدى خروجه من المستشفى لوكالة فرانس برس: "العملية انتهت ونيمار موجود حالياً في غرفته، كلّ شيء سار على ما يرام".

وتعرض نيمار لالتواء في الكاحل وأصيب بشق في مشط القدم الأحد الماضي خلال مباراة في الدوري الفرنسي فاز فيها سان جيرمان على ضيفه مرسيليا 3-0.

ويعني غياب نميار بعد العملية بالنسبة الى باريس سان جرمان ابتعاده عن المسابقة الأبرز في حسابات النادي الفرنسي هذا الموسم، دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف سان جرمان الثلاثاء ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الموسمين الماضيين، في إياب ثمن النهائي، ويحتاج لقلب تأخره في مدريد ذهابا بنتيجة 1-3، لمواصلة آماله بإحراز لقبه الأول في المسابقة القارية الأم.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير