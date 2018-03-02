زيدان: غياب نيمار لا يعطينا الأفضلية

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه لا يفكر حاليا في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيرا إلى أن كل تفكيره ينصب على مباراة خيتافي بالليغا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره خيتافي غدا السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في الجولة الـ27 من الليغا، قبل أن يحل ضيفا على باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.



وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد خسرنا أمام إسبانيول في الجولة الماضية، وهذا وارد في كرة القدم".



وأضاف: "نحن نفكر الآن في مباراة الغد، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا، من الطبيعي أن يفكر اللاعبون في المباراة الكبيرة ضد باريس سان جيرمان، ولكن الأولوية لنا الآن هي مباراة الغد".

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وحول غياب النجم البرازيلي نيمار مهاجم سان جيرمان عن لقاء ريال مدريد، قال المدرب الفرنسي: "من المؤسف أن يتعرض للإصابة، لكن باريس يبقى فريقا قويا جدا، وأنا على يقين أن البديل سيكون في جودة نيمار، المباراة لن تكون سهلة إطلاقا".



وحول إصابات لاعبيه قال زيزو: "الشيء المهم أن مارسيلو عاد إلينا، بالنسبة لتوني كروس ولوكا مودريتش لا نعرف، سنتابع حالتهما خلال الأيام القادمة".



المصدر: وكالات

أليكسي اسبر