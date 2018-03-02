إسرائيل تحرز برونزية بطولة العالم للمدارس بكرة اليد على الأراضي القطرية

استضافت العاصمة القطرية الدوحة بطولة العالم للمدارس بكرة اليد لفئتي البنين والبنات، في الفترة بين 22 و28 فبراير الماضي بمشاركة 29 دولة عربية وأوروبية.

وتوّجت النمسا بذهبية البنين بعد تغلبها على ألمانيا، التي اكتفت بالفضية في المباراة النهائية بنتيجة 21-18، فيما أحرزت إسرائيل الميدالية البرونزية بتغلبها على بولندا بنتيجة 29-24 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ISF WSC Handball‎‏ /fb

وهنأ وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت منتخب بلاده، قائلا: "إن هذا الإنجاز مبعث فخر واعتزاز"، وأضاف: "إلى جانب الإنجاز الرياضي، تنطوي المشاركة في هذه البطولة على أهمية خاصة كونها أقيمت في دولة عربية".

وفي مسابقة البنات حققت هنغاريا الميدالية الذهبية، وألمانيا الفضية، والدنمارك البرونزية.

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المصدر:RT+makan.org.il

أليكسي اسبر