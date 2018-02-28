 
مباشر
عاجل
لافروف: لا معلومات لدينا حول قيام بيونغ يانغ بتوريد أسلحة لدمشق

نفاد جميع تذاكر "ودية" العراق والسعودية

الرياضة

نفاد جميع تذاكر
Reuters Ibrahem Alomari
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jxco

أعلن محمد ابراهيم المنسق الإعلامي لمباراة العراق والسعودية، والتي ستجري اليوم الأربعاء على ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة العراقية، نفاد جميع تذاكر اللقاء.

وقال إبراهيم في تصريحات إذاعية: "جميع تذاكر المباراة نفدت، والحضور سيتخطى 65 ألف مشجع".

وأضاف: "المواجهة سجلت كمباراة ودية في أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وستحظى بتغطية إعلامية كبيرة هنا في البصرة".

وأوضح أن أول 5 دقائق من المباراة، ستشهد تكريم مهدي كريم، اللاعب الدولي السابق في منتخب أسود الرافدين.

وسيدير اللقاء طاقم تحكيم إماراتي مؤلف من حكم الساحة عمار الجنيبي ويساعده كل من زايد داوود وجاسم عبد الله.

إقرأ المزيد
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إنفانتينو لن يحضر ودية السعودية والعراق في البصرة

يذكر أن الزيارة السعودية الحالية للأراضي العراقية، تعد الأولى منذ عام 1979، عندما استضاف ملعب الشعب ببغداد، مواجهة المنتخبين، في إطار كأس الخليج الخامسة لكرة القدم.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة