نفاد جميع تذاكر "ودية" العراق والسعودية

أعلن محمد ابراهيم المنسق الإعلامي لمباراة العراق والسعودية، والتي ستجري اليوم الأربعاء على ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة العراقية، نفاد جميع تذاكر اللقاء.

وقال إبراهيم في تصريحات إذاعية: "جميع تذاكر المباراة نفدت، والحضور سيتخطى 65 ألف مشجع".

وأضاف: "المواجهة سجلت كمباراة ودية في أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وستحظى بتغطية إعلامية كبيرة هنا في البصرة".

وأوضح أن أول 5 دقائق من المباراة، ستشهد تكريم مهدي كريم، اللاعب الدولي السابق في منتخب أسود الرافدين.

وسيدير اللقاء طاقم تحكيم إماراتي مؤلف من حكم الساحة عمار الجنيبي ويساعده كل من زايد داوود وجاسم عبد الله.

وصول الطاقم التحكيمي ألامارت لمباراة المنتخب العراقي والمنتخب السعودي حكم الساحه د. عمار. الجنيبي المساعد الأول زايد داوود المساعد الثاني جاسم عبدالله#دارك_يالاخضرpic.twitter.com/gD2jy7UFJk — العراق سبورت (@IrqSport) February 27, 2018

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يذكر أن الزيارة السعودية الحالية للأراضي العراقية، تعد الأولى منذ عام 1979، عندما استضاف ملعب الشعب ببغداد، مواجهة المنتخبين، في إطار كأس الخليج الخامسة لكرة القدم.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر