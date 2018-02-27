إنفانتينو لن يحضر ودية السعودية والعراق في البصرة

امتنع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو عن قبول الدعوة الموجهة إليه لحضور المباراة الودية التي تجمع المنتخبين السعودي والعراقي في مدينة البصرة، الأربعاء.

وقال متحدث باسم الفيفا إن "الرئيس لن يحضر إلى العراق"، دون ذكر تفاصيل إضافية عن أسباب ذلك.

وكان المسؤولون العراقيون يأملون في حضور الرئيس السويسري للاتحاد الدولي إلى بلادهم، لمتابعة المباراة التي تأتي في ظل سعي عراقي لرفع الحظر المفروض من قبل الفيفا على استضافة المباريات الدولية الرسمية.

وفرض الاتحاد الدولي منذ أعوام حظرا كاملا على إقامة المباريات الدولية في العراق، إلا أنه قام العام الماضي بتخفيف هذا الإجراء، وسمح بإقامة المباريات الدولية الودية على ثلاثة ملاعب في مدن البصرة وكربلاء (جنوب)، وأربيل مركز إقليم كردستان الشمالي.

ويأمل العراق في أن تساهم المباراة ضد السعودية، وهي الأولى التي يخوضها المنتخب الأخضر في بلاد الرافدين منذ العام 1979، في الدفع باتجاه رفع شامل لحظر استضافة المباريات الدولية.

وكان وزير الشباب والرياضة العراقي عبد الحسين عبطان قال في تصريحات سابقة، إن بغداد تعول على الثقل السياسي الخليجي، للمساهمة في رفع الحظر، آملا في أن يراجع الفيفا قراره بهذا الشأن في مارس المقبل.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير