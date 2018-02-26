بولت وقع مع ناد لكرة القدم

أعلن أسطورة ألعاب القوى الجامايكي المعتزل أوساين بولت أنه وقع مع أحد أندية كرة القدم، مشيرا إلى أنه سيكشف هويته، الثلاثاء.

وقال بولت في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع "تويتر"فجر الاثنين: "لقد وقعت مع فريق لكرة قدم"، مشيرا إلى أنه سيكشف هويته "الثلاثاء (غدا) عند الساعة 8,00 بتوقيت غرينيتش".

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018

ولم يخف بولت (31 عاما) الذي اعتزل في صيف 2017 بعد مسيرة حقق فيها الرقم القياسي العالمي لسباقي 100 م و200 م وثماني ذهبيات أولمبية، على الدوام عشقه لكرة القدم، لاسيما نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان بولت أعلن في شهر يناير الماضي، أنه سيقوم بتجربة في شهر مارس مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مؤكدا رغبته بإطلاق مسيرة في كرة القدم. وصرح حينها "أحد أحلامي الكبيرة هو التوقيع مع مانشستر يونايتد".

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير