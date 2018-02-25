شاهد.. ماذا فعل أغويرو "السفاح" بمدافعي أرسنال وحارسه!

وضع سيرخيو أغويرو حجز الأساس في تتويج مانشستر سيتي بلقب بطل كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، على حساب أرسنال (3-0)، في المباراة النهائية التي جمعتهما، اليوم الأحد.

وأحرز أغويرو الهدف الأول لفريقه ببراعة، فقد خدع الدفاع إثر كرة طويلة لينطلق بسرعة ويضع الكرة بلمسة سحرية "لوب" من فوق الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، على ملعب "ويمبلي" في عاصمة الضباب لندن.

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المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي