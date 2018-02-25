مانشستر سيتي يعانق كأس رابطة المحترفين.. فيديو

تاريخ النشر: | 18:56 GMT | آخر تحديث: | 19:57 GMT | الرياضة

Reuters

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توج مانشستر سيتي بلقب بطل كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، على حساب أرسنال، إثر فوزه عليه (3-0)، في المباراة النهائية التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب "زيمبلي" بلندن. وسجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من، المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، والمدافع البلجيكي فينسان كومباني، ولاعب خط الوسط الإسباني دافيد سيلفا، في الدقائق (18، 58، 65) على الترتيب.

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وأحرز المدرب الإسباني "الفيلسوف" بيب غوارديولا اللقب الأول له مع مانشستر سيتي، بينما هذا اللقب هو الخامس للسيتي في تاريخ هذه البطولة، وأصبح يتقاسم المركز الثاني بعدد مرات الفوز فيها مع كل من جاره مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا، مقلصا الفارق إلى ثلاثة ألقاب مع حامل الرقم القياسي ليفربول.

بينما فاز أرسنال بلقب البطولة في مناسبتين فقط عامي (1987، 1993).

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي