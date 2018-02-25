بوتين يهنئ منتخب روسيا لهوكي الجليد بذهبية أولمبياد 2018

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين منتخب روسيا لهوكي الجليد على فوزه بالميدالية الذهبية، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي استضافتها كوريا الجنوبية، في الفترة بين (9 و25 فبراير).

وقال فلاديمير بوتين في برقية التهنئة: "الطريق إلى التتويج بلقب البطولة لم يكن سهلا، ولكنكم تمكنتم بالتركيز وروح الفريق الواحد من التصدي لفرق قوية. لقد أثبتم الشخصية والإرادة، ومهارات ممتازة، والقدرة على الهجوم السريع والدفاع القوي".

ووصف الرئيس الروسي انتصار منتخب روسيا: "دليلا مقنعا على التقاليد العظيمة للمدرسة الوطنية لهوكي الجليد، ومثلا مشرقا للرياضيين الشباب".

وتوج المنتخب الروسي، لأول مرة في تاريخه، بالميدالية الذهبية الأولمبية في مسابقة هوكي الجليد، وذلك عقب فوزه اليوم الأحد، على نظيره الألماني (4-3) بعد التمديد، ضمن فعاليات النسخة الـ 23 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

المصدر: "utro.ru"

نايف الكوردي