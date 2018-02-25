شاهد عبقرية ميسي أمام جيرونا!

خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأضواء كعادته خلال اللقاء الذي جمع فريقه برشلونة بجاره جيرونا أمس، في المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وأحرز ميسي هدفين في اللقاء الذي انتهى بفوز البارسا بستة أهداف لواحد، وجاء الهدف الثاني للبرغوث بطريقة ذكية، بعدما خدع حائط الصد وسدد كرة من ركلة ثابتة مرت من تحت أقدام لاعبي جيرونا، لتجد طريقها إلى الشباك.

وعزز ميسي بهذين الهدفين موقعه في صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 22 هدفا، ويبتعد بفارق هدفين عن أقرب منافسيه، زميله في الفريق الأوروغوياني لويس سواريز.

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المصدر: GOALTIME

عمر بيكضاض