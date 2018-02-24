ميسي ورونالدو.. 7 أوجه تشابه

لا يختلف اثنان على أن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هما الأفضل حاليا، ولكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن النجمين ورغم صراعهما الدائم، لهما العديد من أوجه التشابه داخل الملعب وخارجه.

ونستعرض هنا 7 أوجه تشابه بين ميسي ورونالدو:

1- الفارق بين عمر رونالدو وميسي هو 869 يوما، وهو نفس الفارق بين نجل رونالدو البكر جونيور ونجل ميسي تياغو.

2- رونالدو توج بـ5 كرات ذهبية لأفضل لاعب في العالم وهو نفس رصيد ميسي من الكرات.

3- حصد رونالدو وميسي 8 أحذية ذهبية بمعدل 4 أحذية لكل واحد منهما.

4- يطلق الصينيون لقب "سيرو" على رونالدو وهو الاسم الذي اختاره ميسي لطفله الثالث المنتظر.

5- لم يسبق لرونالدو ولا لميسي التتويج بكأس العالم.

6- رونالدو هو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، وميسي هو أفضل هداف في تاريخ برشلونة.

7- يحمل رونالدو شارة عمادة منتخب بلاده البرتغال، بينما يقود ميسي المنتخب الأرجنتيني.

إقرأ المزيد

المصدر: RT

عمر بيكضاض