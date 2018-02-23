لماذا يرغب ميسي بمواجهة ليفربول في دوري الأبطال؟

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف نادي برشلونة، قد يرغب في مواجهة ليفربول في ربع نهائي دوري الأبطال، في حال تجاوز فريقه عقبة تشيلسي في دور الـ16.

وأرجعت الصحيفة البريطانية السبب الرئيسي الذي قد يدفع ميسي لتفضيل مواجهة ليفربول بدل أي فريق آخر هو رغبة البرغوث في تسجيل أول أهدافه في شباك "الريدز" لفك عقدة إنجليزية أخرى.

وتمكن ميسي الثلاثاء الماضي من فك عقدته التهديفية أمام تشيلسي اللندني التي لازمته 12 عاما، بعدما هز شباك البلوز في اللقاء الذي أقيم ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وانتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).

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وأوضحت ميرور أن تشيلسي ليس عقدة ميسي الأخيرة في دوري الأبطال، وهذا ما أظهره الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي (يويفا).

وذكر الموقع الرسمي أن ميسي واجه 37 فريقا من 16 دولة مختلفة في دوري الأبطال، ولم ينجح في هز شباك 6 أندية.

وأشار إلى أن تلك الفرق هي: أتلتيكو مدريد الإسباني، روبين قازان الروسي، إنتر ميلان الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، أودينيزي الإيطالي، وليفربول الإنجليزي الذي لا يزال ينافس في مسابقة دوري الأبطال هذا الموسم.

وأوضحت ميرور أن البرغوث واجه 82 فريقا في كافة المسابقات طيلة مسيرته الكروية، وتمكن من التسجيل في مرمى 71 فريقا، فيما فشل في هز شباك 11 فريقا آخر.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن رغبة ميسي في مواجهة ليفربول في دوري الأبطال هذا الموسم قد تتحقق، لاسيما أن "الريدز" خطا خطوة عملاقة نحو التأهل إلى ربع النهائي بفوزه خارج قواعده على مضيفه بورتو بخماسية نظيفة في دور الـ16، فيما يملك البارسا مصيره بين يديه لحسم موقعته أمام تشيلسي وبلوغ دور الثمانية، عندما يلتقي الفريقان في غضون أسبوعين على ملعب "كامب نو" معقل البلوغرانا.

المصدر: mirrorfootbal

عمر بيكضاض









