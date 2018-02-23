ريال مدريد يكتسح برشلونة على أرضه في الـ "كلاسيكو"

ألحق ريال مدريد هزيمة ساحقة بغريمه التقليدي برشلونة لاسا، في لقاء الـ "كلاسيكو" الإسباني، الذي جمعهما، الجمعة، ضمن الجولة 23 من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة السلة.

وأمطر الفريق الملكي شباك غريمه الكتالوني بـ 101 نقطة مقابل 74، في عقر داره.

وصالح فريق ريال مدريد جماهيره، بأفضل طريقة بفوزه على غريمه التقليدي، بعد هزيمتين متتاليتين، ورفع رصيده إلى 37 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع في الترتيب العام للمجموعة، المؤلفة من 16 ناد، في مسابقة "يورو ليغ".

في المقابل، مني برشلونة لاسا بالهزيمة الرابعة على التوالي، ويشغل المركز الرابع عشر، على سلم ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة.

المصدر: "championat.com"

نايف الكوردي