شاهد.. كأس العالم في الأردن

واصلت النسخة الأصلية لكأس العالم لكرة القدم، جولتها العالمية، وحطت الطائرة الخاصة بها في العاصمة الأردنية عمان قادمة من الخرطوم، برفقة مندوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتوافد الآلاف من عشاق الساحرة المستديرة من جميع أنحاء المملكة إلى قاعة غاليري رأس العين في عمان، لمشاهدة جائزة البطولة الأكثر شهرة في عالم الرياضة، وكذلك التقاط صور تذكارية بجانب النسخة الأصلية للكأس.

لقطات من إستقبال جماهير الأردن لكأس العالم في عمّان 🏆🇯🇴

هنا ملخص لما حدث خلال الزيارة ⬅ https://t.co/ZB5IHY7BVj pic.twitter.com/C0uCtqEChS — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 23, 2018

وعبر لؤي عميش عضو الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأردني لكرة القدم عن سعادته بهذه المناسبة، قائلا: "إنه لشيء رائع أن يكون الأردن أحد محطات جولة "كأس العالم" العالمية، خاصة في هذا الوقت الذي يستعد فيه الأردن لاستضافة حدث قاري وهو استضافة كأس آسيا للسيدات 2018، والذي تحقق بعد النجاح الكبير الذي تحقق بعد استضافة "كأس العالم" للناشئات العام الماضي، هذه الجولة ستمنح جميع مشجعي كرة القدم فرصة العيش بأجواء حماسية عند مشاهدتهم لـ"كأس العالم" الحدث الأبرز والأكثر تألقا وإثارة لكل دول العالم، نحن على ثقة كاملة بأن التجربة ستكون رائعة ولا تنسى للآلاف من المشجعين".

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وأضاف عميش: "نحن سعداء لمنح شبابنا فرصة مشاهدة "كأس العالم" ، إنها لتجربة مميزة وفريدة وملهمة للجميع، أشكر شركة كوكاكولا شريك الفيفا لتحقيق حلم الملايين من مشجعي كرة القدم في العالم".

من جانبه، أعرب مرات أوزغل المدير العام لشركة كوكاكولا الشرق الأوسط عن فخره وسعادته بنجاح الفعالية، قائلا: "تمتلك الرياضة دائما القدرة على توحيد وإلهام الناس لتحقيق أحلامهم، وهي صميم رسالة كوكاكولا من خلال دعمها طويل الأمد لكرة القدم، وقد وفرت لنا شراكتنا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فرصة استثنائية لتحقيق هذا الهدف، من خلال جلب أجواء الإثارة التي تحيط بكأس العالم لكرة القدم مباشرة إلى جمهور الرياضة الأكثر شعبية في العالم".

المصدر: "alghad.com"

نايف الكوردي