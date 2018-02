شاهد.. كأس المونديال من أعلى نقطة في العالم إلى الخرطوم

جولة #كأس_العالم #فيفا من شركة #كوكاكولا تصل إلى دبي

•••

The #FIFA #WorldCup Trophy Tour by #CocaCola Touches Down in Dubai

•••@SaeedHareb @fifaworldcup_ar @FIFAcom @FIFAWorldCup pic.twitter.com/lHV1AEaiUq