شاهد.. كأس المونديال من أعلى نقطة في العالم إلى الخرطوم

غادرت النسخة الأصلية لكأس العالم لكرة القدم، مدينة دبي، اليوم الخميس، متجهة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن جولتها حول العالم، قبل مونديال روسيا 2018.

وحطت الطائرة الخاصة بكأس العالم في مطار الخرطوم الدولي قادمة من دبي، برفقة مندوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكان في استقبالها وزير الشباب والرياضة السوداني عبد الكريم موسى، وأعضاء الاتحاد السوداني للعبة، وعدد من المسؤولين وقيادات الشركة الراعية للحدث.

وقال محمود كمال عبد اللطيف، مدير العلامات التجارية بالشركة الراعية، إن الكأس ستمكث بالسودان لمدة وستكون الفرصة متاحة غدا الجمعة للراغبين بأخذ صور تذكارية، قبل أن تتجه إلى أديس أبابا.

وأشار المسؤول إلى تنظيم برامج ثقافية وترفيهية مصاحبة للاحتفال خلال وجود الكأس في السودان، وكشف عن مشاركة عدد من نجوم الكرة السودانية في الحدث.

واحتضنت أبرز معالم دبي جولة كأس العالم كوكا كولا، التي استمرت حوالي 6 ساعات زارت خلالها الكأس برواز دبي، أحد أبرز المعالم التي تم تدشينها في الفترة الأخيرة يبلغ ارتفاع ضلعيه 150 مترا، وعرضه 93 مترا.

ومن ثم حطت الكأس رحالها على جسر السلام بقناة دبي المائية، التي تعتبر أحد أهم مشاريع دبي السياحية، ومن ثم اختتمت رحلتها في الطابق 112 في برج خليفة أعلى نقطة في العالم، ما يعد رقما قياسيا بوصولها إلى أعلى نقطة على سطح الأرض، وذلك احتفالا بوجودها في دولة الإمارات.

جولة كأس العالم من Coca-Cola زارت دبي 🇦🇪 أمس.

محطة اليوم والغد ستكون الخرطوم، السودان 🇸🇩

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المصدر: وكالات

نايف الكوردي