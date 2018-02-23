ألمانيا تفجر معجزة بالهوكي في أولمبياد 2018

حقق منتخب ألمانيا لهوكي الجليد مفاجأة من العيار الثقيل ضمن فعاليات النسخة الـ 23 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، المقامة في بيونغ تشانغ، بوصوله إلى نهائي المسابقة.

وجاء تأهل "المانشافت" الألماني على حساب نظيره الكندي، بفوزه عليه (4-3)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.

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وضرب ألمانيا موعدا في النهائي يوم الأحد المقبل، مع روسيا، التي تغلبت بدورها على التشيك بثلاثية نظيفة.

بينما ستكتفي كندا بالمنافسة على الميداليات البرونزية ضد التشيك، في مباراة المركز الثالث، غدا السبت.

المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي