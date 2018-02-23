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أولمبياد 2018.. منتخب روسيا يبلغ نهائي مسابقة الهوكي على الجليد

الرياضة

أولمبياد 2018.. منتخب روسيا يبلغ نهائي مسابقة الهوكي على الجليد
Sputnik Alexey Filippov
أولمبياد 2018.. منتخب روسيا يبلغ نهائي مسابقة الهوكي على الجليد
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صعد المنتخب الروسي إلى نهائي مسابقة الهوكي على الجليد ضمن منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بيونغ تشانغ، عقب فوزه اليوم على نظيره التشيكي بثلاثة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن ينتفض المنتخب الروسي في الشوطين الثاني والثالث، ويحسمهما لصالحه بواقع (2-0 و1-0).

وبهذا الفوز تأهل المنتخب الروسي إلى نهائي مسابقة الهوكي على الجليد ضمن المنافسات الأولمبية للمرة الأولى منذ 20 عاما.

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وتواجه روسيا في المباراة النهائية التي ستقام بعد غد الأحد، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، المنتخب الكندي بنظيره الألماني.

تجدر الإشارة إلى أن

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض

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