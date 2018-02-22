بالفيديو.. سبارتاك موسكو يودع الدوري الأوروبي

بلغ فريق أتلتيك بيلباو الإسباني دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، رغم خسارته أمام مضيفه سبارتاك موسكو (1-2)، في مباراة الإياب التي جرت بينهما، اليوم الخميس.

وحملت ثنائية الفريق الروسي توقيع كل من المهاجمين البرازيلي لويس أدريانو والباراغوياني لورينزو ميلغاريجو، في الدقيقتين (44، 85) على الترتيب، بينما سجل خافيير ايتشيتا هدف الفريق الباسكي، بحلول الدقيقة 57 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سان ماميس"، في مدينة بيلباو.