بالفيديو.. سبارتاك موسكو يودع الدوري الأوروبي
Sputnik
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بلغ فريق أتلتيك بيلباو الإسباني دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، رغم خسارته أمام مضيفه سبارتاك موسكو (1-2)، في مباراة الإياب التي جرت بينهما، اليوم الخميس.
وحملت ثنائية الفريق الروسي توقيع كل من المهاجمين البرازيلي لويس أدريانو والباراغوياني لورينزو ميلغاريجو، في الدقيقتين (44، 85) على الترتيب، بينما سجل خافيير ايتشيتا هدف الفريق الباسكي، بحلول الدقيقة 57 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سان ماميس"، في مدينة بيلباو.
وتفوق أتلتيك بيلباو على سبارتاك موسكو (4-3) بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، يوم الخميس الماضي، في ملعب "سبارتاك".
المصدر: "matchtv.ru"
نايف الكوردي