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"يوروبا ليغ".. زينيت بطرسبورغ يكتسح سيلتيك (فيديو)

الرياضة

Sputnik
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انتزع فريق زينيت بطرسبورغ بطاقة العبور إلى دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، من ضيفه سيلتيك الإسكتلندي، إثر فوزه عليه (3-0)، اليوم الخميس، في مباراة الإياب.

وأحرز ثلاثية الفريق الروسي كل من المدافع الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، ولاعب خط الوسط دالير كوزيايف، والمهاجم ألكسندر كوكورين، في الدقائق الـ (8، 27، 61) على الترتيب.

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وعوض زينيت بطرسبورغ، بهذه النتيجة، خسارته في مباراة الذهاب بهدف وحيد، يوم الخميس الماضي، وحجز بالتالي مقعدا له بين الأندية الـ 16 الكبار في الدوري الأوروبي.

المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي 

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