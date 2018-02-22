 
مباشر

فيديو.. لوكوموتيف موسكو يبلغ دور الـ 16 لـ "يوروبا ليغ"

الرياضة

فيديو.. لوكوموتيف موسكو يبلغ دور الـ 16 لـ
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jwmn

حجز فريق لوكوموتيف موسكو مقعده في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، على حساب ضيفه نيس الفرنسي، بعد فوزه بهدف وحيد، اليوم الخميس، في لقاء الإياب.

وسجل إيغور دينيسوف هدف الفوز الوحيد للفريق الروسي، في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى.

إقرأ المزيد
تسيسكا موسكو أول المتأهلين إلى دور الـ 16 للدوري الأوروبي (فيديو)

وتفوق لوكوموتيف موسكو على نيس (4-2) بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعد أن كان الفريق الروسي قد تغلب على منافسه الفرنسي (3-2) في عقر داره، في لقاء الذهاب، يوم الخميس الماضي.

المصدر: RT

نايف الكوردي 

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة