فيديو.. لوكوموتيف موسكو يبلغ دور الـ 16 لـ "يوروبا ليغ"

حجز فريق لوكوموتيف موسكو مقعده في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، على حساب ضيفه نيس الفرنسي، بعد فوزه بهدف وحيد، اليوم الخميس، في لقاء الإياب.

وسجل إيغور دينيسوف هدف الفوز الوحيد للفريق الروسي، في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى.

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وتفوق لوكوموتيف موسكو على نيس (4-2) بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعد أن كان الفريق الروسي قد تغلب على منافسه الفرنسي (3-2) في عقر داره، في لقاء الذهاب، يوم الخميس الماضي.

المصدر: RT

نايف الكوردي