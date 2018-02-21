تسيسكا موسكو أول المتأهلين إلى دور الـ 16 للدوري الأوروبي (فيديو)

أصبح فريق تسيسكا موسكو أول المتأهلين إلى دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، على حساب ضيفه تسرفينا زفيزدا الصربي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، اليوم الأربعاء، في لقاء الإياب.

ويدين فريق الجيش الأحمر الروسي بالفضل في صعوده لنجمه آلان دزاغويف، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة، بتسديدة من مسافة قصيرة.

وتفوق الفريق الروسي على منافسه الصربي بهدف وحيد بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعد أن كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي.

المصدر: RT

نايف الكوردي