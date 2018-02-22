شاهد.. هدف مذهل بقدم مصرية!

تقدم فريق الاتحاد الاسكندري بهدف خيالي على ضيفه إنبي، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح خالد الغندور التسجيل لأصحاب الأرض بهدف "خيالي"، أحرزه في الدقيقة 63، بتسديدة خلفية "دوبل كيك"، بعد ضربة ركنية. ورد محمود قاعود بهدف التعادل لإنبي، في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ورفع إنبي رصيده، بعد هذا التعادل، إلى 36 نقطة، وبقي في المركز السادس، بينما يشغل الاتحاد الاسكندري المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 26 نقطة.

المصدر: "Presentation Sports"

نايف الكوردي