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كيربر مستمرة في سوق دبي الحرة

الرياضة

كيربر مستمرة في سوق دبي الحرة
Reuters
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حجزت الألمانية أنجليك كيربر مقعدا لها في الدور قبل النهائي لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و623 ألف دولار.

وجاء تأهل اللاعب الألمانية المصنفة سادسة على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة ثالثة، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس.

وستواجه أنجليك كيربر، في المربع الذهبي، الأوكراني يلينا سفيتولينا، المصنفة أولى، التي تغلبت بدورها على اليابانية نعومي أوساكا بمجموعتين متتاليتين أيضا، بنتيجة: (6-2) و(6-4).

المصدر: "twitter/wta"

نايف الكوردي 

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