كيربر مستمرة في سوق دبي الحرة
حجزت الألمانية أنجليك كيربر مقعدا لها في الدور قبل النهائي لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و623 ألف دولار.
Great point 😮 #DDFTennispic.twitter.com/WEH1tBtm1u— WTA (@WTA) February 22, 2018
وجاء تأهل اللاعب الألمانية المصنفة سادسة على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة ثالثة، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس.
Great point 😮 #DDFTennispic.twitter.com/WEH1tBtm1u— WTA (@WTA) February 22, 2018
وستواجه أنجليك كيربر، في المربع الذهبي، الأوكراني يلينا سفيتولينا، المصنفة أولى، التي تغلبت بدورها على اليابانية نعومي أوساكا بمجموعتين متتاليتين أيضا، بنتيجة: (6-2) و(6-4).
Defending champ @ElinaSvitolina is first through to @DDFTennis semifinals!— WTA (@WTA) February 22, 2018
Tops Osaka 6-2, 6-4! pic.twitter.com/FDg0aNqS6U
المصدر: "twitter/wta"
نايف الكوردي