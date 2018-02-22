شاهد.. لماذا يلهث ريال مدريد وراء دي خيا

أنقذ الحارس الإسباني دافيد دي خيا فريقه مانشستر يونايتد من كمين مضيفه إشبيلية الإسباني، في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحافظ العملاق دافيد دي خيا ببراعة على عذرية شباكه، إذ أنقذ مرماه في أكثر مناسبة، من فرص حقيقية للتسجيل، وتصدى لعدة كرات خطيرة بأعجوبة.

وأثبت دافيد دي خيا من جديد أنه واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، وليس عبثا يحاول ريال مدريد التعاقد معه منذ فترة طويلة.

وخرج فريق مانشستر يونايتد، وبفضل كبير للماتادور دي خيا، بتعادل ثمين من ملعب مضيفه الأندلسي "رامون سانشيز بيزخوان"، ليعزز حظوظه في بلوغ الدور ربع النهائي للتشامبيونز ليغ.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي