بالفيديو.. هدف روما في مرمى شاختيور الأوكراني

افتتح فريق روما الإيطالي التسجيل في مباراته ضد مضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل المهاجم التركي سينجيز أوندير هدف التقدم لذئاب روما، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي