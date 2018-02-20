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المصري إلى دور الـ32 للكونفدرالية 

الرياضة

المصري إلى دور الـ32 للكونفدرالية 
twitter/AlMasrySC
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بلغ نادي المصري البورسعيدي دور الـ32 لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، رغم خسارته أمام مضيفه غرين بوفالوس الزامبي (1-2)، اليوم الثلاثاء في مباراة الإياب.

وتفوق الفريق المصري على منافسه الزامبي بنتيجة مجموعة مباراتي الذهاب والإياب (5-2)، وذلك بعد أن كان المصري البورسعيدي قد اكتسح ضيفه غرين بوفالوس برباعية نظيفة، في لقاء الذهاب، على استاد بورسعيد.

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فيديو.. البورسعيدي يكتسح ضيفه غرين الزامبي

وسيكون المصري في الدور القادم بانتظار الفائز من مواجهة جوندرموري ناسيونال الجيبوتي وسيمبا التنزاني، علما أن لقاء الذهاب انتهى بتقدن الأخير برباعية نظيفة أيضا.

المصدر: "twitter/AlMasrySC"

نايف الكوردي 

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