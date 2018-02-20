المصري إلى دور الـ32 للكونفدرالية
twitter/AlMasrySC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jw9k
بلغ نادي المصري البورسعيدي دور الـ32 لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، رغم خسارته أمام مضيفه غرين بوفالوس الزامبي (1-2)، اليوم الثلاثاء في مباراة الإياب.
وتفوق الفريق المصري على منافسه الزامبي بنتيجة مجموعة مباراتي الذهاب والإياب (5-2)، وذلك بعد أن كان المصري البورسعيدي قد اكتسح ضيفه غرين بوفالوس برباعية نظيفة، في لقاء الذهاب، على استاد بورسعيد.
تشكيل #المصري لمباراة جرين بافالوز الزامبى #AlMasrySC#CAFCCpic.twitter.com/ttb4U66Ug6— Al-Masry SC (@AlMasrySC) February 20, 2018
وسيكون المصري في الدور القادم بانتظار الفائز من مواجهة جوندرموري ناسيونال الجيبوتي وسيمبا التنزاني، علما أن لقاء الذهاب انتهى بتقدن الأخير برباعية نظيفة أيضا.
المصدر: "twitter/AlMasrySC"
نايف الكوردي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)